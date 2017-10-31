Сергей Ерёмин открестился от фейковой страницы в соцсети
В будущем мэр также не планирует заводить профили в соцсетях.
В будущем мэр также не планирует заводить профили в соцсетях.
Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин не собирается заводить профили в социальных сетях. Градоначальник уже открестился от первой фейковой страницы, которая появилась в Facebook.
На ней якобы от имени Сергея Ерёмина публиковались новости о нем и жизни города. На него подписались 120 человек.
Как оказалось, Ерёмин не имеет к ней никакого отношения. Он заявил, что и в будущем не планирует вести личные страницы в социальных сетях.
Как пояснила Newslab.ru помощница мэра Алёна Лунёва, несмотря на это, мэр все же намерен работать с социальными сетям. Но как это будет происходить, пока не решили.
Напомним, предыдущий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов также не присутствовал в социальных сетях.