Сергей Ерёмин открестился от фейковой страницы в соцсети

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Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин не собирается заводить профили в социальных сетях. Градоначальник уже открестился от первой фейковой страницы, которая появилась в Facebook.

На ней якобы от имени Сергея Ерёмина публиковались новости о нем и жизни города. На него подписались 120 человек.

Как оказалось, Ерёмин не имеет к ней никакого отношения. Он заявил, что и в будущем не планирует вести личные страницы в социальных сетях.

Как пояснила Newslab.ru помощница мэра Алёна Лунёва, несмотря на это, мэр все же намерен работать с социальными сетям. Но как это будет происходить, пока не решили.