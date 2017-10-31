Межонов забрал кое-что с собой из мэрии Владивостока

С этого вторника недавний и.о. мэра Владивостока Константин Межонов уже осваивается в «белом доме» на Светланской, 22. Накануне на заседании гордумы он принял предложение врио губернатора Андрея Тарасенко стать его заместителем по вопросам образования и культуры. По мнению депутатов и экспертов, таким образом новый глава региона консолидирует элиты Приморья.

На память о работе в мэрии Константин Межонов забрал с собой табличку с двери, на которой написаны его фамилия и должность «заместитель главы администрации». Об этом он сам рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа».

В здании на Океанском проспекте, 20 Межонов отвечал, прежде всего, за работу двух управлений: международных отношений и туризма, а также наружной рекламы и информации. Кроме этого, во время исполнения обязанностей мэра добавлялись проблемы с ремонтом дорог, снегоуборочной техникой и многие другие вопросы. Сегодня, уже в статусе врио заместителя губернатора, он встречал в аэропорту прибывшую в Приморский край с проверкой Анну Кузнецову.

«Полный рабочий день на новом месте проведу в среду. Хотя и в понедельник, и во вторник уже ряд дел. Планирую провести собеседование по состоянию подведомственных отраслей. Статистика, экономика, проблемы», — перечислил Константин Межонов.