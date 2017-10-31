Максим Решетников: «Молодое поколение должно знать и помнить свою историю»

Губернатор обратился со словами благодарности к пострадавшим в период политических репрессий и их родственникам.

«Важно помнить о таких трагических событиях нашей истории. В период политических репрессий пострадало большое количество людей. В том числе невиновных. Сегодня мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, должны быть как прививка для общества, чтобы молодое поколение знало и помнило свою историю», — отметил Максим Решетников.

Губернатор рассказал о том, какие объёмы поддержки пережившим репрессии и их родным предусмотрены проектом бюджета 2018 года и планового периода 2019−2020 годов.

«В полной мере сохраняем объём социальной поддержки — их вы все знаете, мы ни от чего не отказались. Кроме того, нам удалось заложить увеличение финансирования на решение жилищного вопроса. У нас все-таки 272 человека в очереди», — сказал глава Прикамья.

Председатель Совета ассоциации жертв политических репрессий Перми Ламара Живак подчеркнула, что это первая встреча с губернатором Пермского края за всю историю.

«Такая встреча вообще в первые, очень рада, что у Максима Геннадьевича получилось встретиться, — рассказала Ламара Живак. — В частности, мы обсудили необходимость активной работы с молодежью. Сейчас нами организованы встречи, выступления в школах, издание газеты, которую распространяют по всем районам города».

В ходе встречи также обсудили строительство нового краевого дома престарелых, строительство поликлиники в Ленинском районе Перми, работу Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн и благоустройство эспланады.

«У нас уже согласован проект для строительства нового дома престарелых в Перми, финансирование в бюджете 2018 года предусмотрено, поэтому мы настроены уже начать работы», — подчеркнул Максим Решетников.

По итогам встречи глава региона дал поручение заместителю председателя правительства Прикамья Татьяне Абдуллиной организовать поездку пермской делегации на открытие памятного знака «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного. Оно состоится 16 ноября 2017 года на 12 км от Екатеринбурга.