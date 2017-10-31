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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Самарские власти частично вернули льготы ветеранам ВОВ

Власти Самарской области частично вернули ветеранам льготы, которые были отменены в начале 2017 года, сообщает правительство региона.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Самарская губернская дума по инициативе самарского правительства внесла поправки в областное законодательство, исключив из числа получателей ежемесячных денежных выплат работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также ветеранов, чья пенсия превышает 19,5 тысячи рублей. Также для льготников был введен лимит поездок на муниципальном транспорте по социальной карте. Денежная выплата для оплаты услуг ЖКХ была заменена на компенсацию фактически понесенных расходов.

После вступления в силу поправок выплаты лишатся 38% от числа льготников — 175 тысяч человек. Предполагаемая экономия областного бюджета должна составить 792,3 миллиона рублей. Отмена льгот вызвала широкий общественный резонанс. В Самаре и Тольятти прошло несколько митингов и марш против отмены льгот для пенсионеров. Один из организаторов марша пенсионеров в Самаре, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев был задержан полицией и оштрафован судом.

«Работающие ветераны, получающие пенсию меньше 13,5 тысячи рублей, будут получать социальную выплату с ноября. Перечисление выплаты будет осуществляться ежемесячно», — говорится в сообщении региональных властей.

Также самарские власти с ноября увеличат с 60 до 90 в месяц лимит бесплатных поездок в муниципальном транспорте по социальной карте льготника.

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