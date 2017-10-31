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09:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Озвучено обвинение в отношении Бишимбаева

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны в ходе предварительных слушаний озвучено обвинение в отношении бывшего главы министерства национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Источник: Sputniknews.kz

«Судебное заседание объявляю открытым в предварительном слушании. В открытом судебном заседании рассматривается уголовное дело в отношении Бишимбаева Куандыка Валихановича в совершении преступления, предусмотренного статьями 366 части 4 (Получение взятки), 189 части 4 пункта 2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК», — сказал председатель суда Адильхан Шайхисламов.

Кроме бывшего министра национальной экономики, перед судом предстали еще 22 человека, среди которых бывшие руководители «дочек» АО «Байтерек» и ТОО: бывший председатель правления ТОО «Orda Glass» Даурен Ибрашев, экс-генеральный директор «Шымкентхиммонтаж» Марат Кожабаев, экс-гендиректор ТОО «Завод строительных металлоконструкций» Жаксылык Исабек, экс-председатель правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бахыт Жаксыбаев, бывший директор департамента АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бауржан Айтимбетов и другие.

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Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

По версии следствия, он организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство завода, через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции провели пресс-конференцию, где СМИ сообщили некоторые подробности «дела Бишимбаева». В частности о том, что в рамках расследования уголовного дела Куандыка Бишимбаева в доход государства был добровольно погашен нанесенный ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге. По делу проходят 23 подозреваемых, из которых 20 признали свою вину.

Адвокаты экс-главы министерства национальной экономики, в свою очередь, провели пресс-конференцию для СМИ, опровергнув заявленные факты о выплате ущерба в размере 1,2 миллиарда тенге, а также заявили о фальсификации дела.

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