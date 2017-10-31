Сергей Белов сменил Александра Прохорчева в должности руководителя «Нижегородского водоканала»

Источник: НИА-Нижний Новгород

Увольнение и назначение экс-главы администрации Нижнего Новгорода состоялось «единым решением» единственного акционера компании — городской администрации. Документ был подписан 30 октября.

Свои планы по дальнейшему трудоустройству Александр Прохорчев комментировать не стал.

Напомним также, что ранее рассматривалась версия создания в «Нижегородском водоканале» должности «управляющий директор» для трудоустройства экс-главы администрации.

Как отмечал Прохорчев, введение должности с советом директоров организации согласовываться не должно.

Напомним, что Сергей Белов покинул пост главы администрации Нижнего Новгорода 20 октября 2017 года.

Также сообщалось, что 26 октября 2017 года в «Нижегородском водоканале» прошли обыски.

Как сообщалось ранее, осенью 2016 года «Нижегородский водоканал» принял на работу (на должность директора по корпоративной работе) депутата Гордумы Валерия Гельжиниса («Справедливая Россия»), который за пару месяцев до этого был признан банкротом как физлицо. Также сообщалось, что срок реализации имущества Гельжиниса продлен до 11 января 2018 года.

СПРАВКА

Александр Юрьевич Прохорчев родился в городе Горьком в 1979 году.

Имеет два высших образования: окончил Нижегородский филиал Высшей школы экономики по специальности «Экономист» в 2002 году и Нижегородский государственный технический университет по специальности «Менеджмент» в 2009 году. В 2016 году прошел профессиональную переподготовку в ФАУ «РосКапСтрой» по программе «Водоснабжение и водоотведение».

Начинал трудовую деятельность в МУП «Водоканал» в 1999 году в качестве специалиста. В 2008—2009 годах — начальник службы реализации ОАО «Нижегородский водоканал». В 2009—2012 годах занимал должность начальника управления по работе с абонентами ОАО «Нижегородский водоканал», заместителя директора центра по работе с клиентами. С ноября 2012 года и по 2015 год возглавлял организацию по проектированию и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.