Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Обустраиваем детскую по системе Монтессори: 5 шагов
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
Глюкоза станцевала без нижнего белья – СМИ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
09:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Белов сменил Александра Прохорчева в должности руководителя «Нижегородского водоканала»

Сергей Белов сменил Александра Прохорчева в должности руководителя ОАО «Нижегородский водоканал». Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в компании.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Увольнение и назначение экс-главы администрации Нижнего Новгорода состоялось «единым решением» единственного акционера компании — городской администрации. Документ был подписан 30 октября.

Свои планы по дальнейшему трудоустройству Александр Прохорчев комментировать не стал.

Напомним также, что ранее рассматривалась версия создания в «Нижегородском водоканале» должности «управляющий директор» для трудоустройства экс-главы администрации.

Как отмечал Прохорчев, введение должности с советом директоров организации согласовываться не должно.

Напомним, что Сергей Белов покинул пост главы администрации Нижнего Новгорода 20 октября 2017 года.

Также сообщалось, что 26 октября 2017 года в «Нижегородском водоканале» прошли обыски.

Как сообщалось ранее, осенью 2016 года «Нижегородский водоканал» принял на работу (на должность директора по корпоративной работе) депутата Гордумы Валерия Гельжиниса («Справедливая Россия»), который за пару месяцев до этого был признан банкротом как физлицо. Также сообщалось, что срок реализации имущества Гельжиниса продлен до 11 января 2018 года.

СПРАВКА

Александр Юрьевич Прохорчев родился в городе Горьком в 1979 году.

Имеет два высших образования: окончил Нижегородский филиал Высшей школы экономики по специальности «Экономист» в 2002 году и Нижегородский государственный технический университет по специальности «Менеджмент» в 2009 году. В 2016 году прошел профессиональную переподготовку в ФАУ «РосКапСтрой» по программе «Водоснабжение и водоотведение».

Начинал трудовую деятельность в МУП «Водоканал» в 1999 году в качестве специалиста. В 2008—2009 годах — начальник службы реализации ОАО «Нижегородский водоканал». В 2009—2012 годах занимал должность начальника управления по работе с абонентами ОАО «Нижегородский водоканал», заместителя директора центра по работе с клиентами. С ноября 2012 года и по 2015 год возглавлял организацию по проектированию и строительству объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С 2016 года — генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Руководитель избирательной кампании Собчак покинул ее штаб
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь