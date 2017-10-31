Лукашенко о Турции: сильная страна, признанный лидер в регионе
Белорусский президент поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником — Днем Республики.
Белорусский президент поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником — Днем Республики.
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Турций.
Об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Турции и народу этой страны по случаю национального праздника — Дня Республики.
«Мы и далее будем стремиться к еще более динамичному и плодотворному сотрудничеству на основе взаимного уважения и доверия», — сказано в поздравлении.
Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь расценивает Турцию как надежного друга и партнера.
«Турция с ее богатейшей историей и духовным наследием достигла значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Сегодня она является экономически и политически сильной страной, признанным лидером в регионе», — сказано в поздравлении.