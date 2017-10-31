Лукашенко о Турции: сильная страна, признанный лидер в регионе

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Турций.

Об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Турции и народу этой страны по случаю национального праздника — Дня Республики.

«Мы и далее будем стремиться к еще более динамичному и плодотворному сотрудничеству на основе взаимного уважения и доверия», — сказано в поздравлении.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь расценивает Турцию как надежного друга и партнера.