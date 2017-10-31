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10:03 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о Турции: сильная страна, признанный лидер в регионе

Белорусский президент поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником — Днем Республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Турций.

Об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Турции и народу этой страны по случаю национального праздника — Дня Республики.

«Мы и далее будем стремиться к еще более динамичному и плодотворному сотрудничеству на основе взаимного уважения и доверия», — сказано в поздравлении.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь расценивает Турцию как надежного друга и партнера.

«Турция с ее богатейшей историей и духовным наследием достигла значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Сегодня она является экономически и политически сильной страной, признанным лидером в регионе», — сказано в поздравлении.

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