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09:33 (мск), источник: ТАСС

Защита новосибирского экс-губернатора Юрченко обжаловала приговор

20 октября бывший глава региона был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам условного лишения свободы.

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Первый из трех адвокатов бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Игорь Шурпик подал апелляционную жалобу на приговор. Экс-глава региона был признан судом виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы условно.

«Было принято решение обращаться с апелляционной жалобой несмотря на то, что полный текст я не видел. Формальный срок истекал 30 числа, чтобы его соблюсти, я отправил жалобу по почте и попросил также выдать мне полный текст и протокол судебного заседания», — заявил Шурпик ТАСС.

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Он объяснил, что судья обещала выдать текст приговора в среду, 25 октября, но по факту сделала это в пятницу. Шурпик к тому времени уже улетел из Новосибирска. После получения текста приговора и протоколов суда адвокат планирует дополнить свою жалобу.

Вместе с ним апелляции готовят два других защитника Юрченко — Александр Балян и Владимир Бригадин.

В Центральном районном суде Новосибирска во вторник ТАСС уточнили, что к настоящему времени апелляции к приговору к ним еще не поступали.

Представитель прокуратуры Константин Наумкин сообщил ТАСС, что также, как и защита, получил приговор на руки только в пятницу, 27 октября, поэтому решение об обжаловании еще не принято.

Дело Юрченко.

Центральный райсуд Новосибирска 20 октября признал Юрченко виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорил к трем годам условного лишения свободы. Гособвинение просило для Юрченко 4 года реального лишения свободы.

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Суд постановил, что бывший глава Новосибирской области в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал письменное указание об отмене аукциона по продаже земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании «Газтранском», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать участок фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

Обвинение вменяло Юрченко ущерб в размере 14 млн рублей недополученной прибыли компании. Но суд от этой части обвинения отказался. В приговоре значится ущерб в размере 135 тыс. рублей — деньги, затраченные на проведение отмененного аукциона. Их компания может взыскать, подав гражданский иск.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит больше 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Юрченко с самого начала вину не признавал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже «Тактике» принимало руководство области без его участия.

Юрченко был отправлен в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия президента.

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