Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил

В СМИ появилась информация о том, что главный приморский судья Александр Хижинский ушел в отставку после 12 лет работы в Приморском краевом суде, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в суде, в настоящее время Александр Алексеевич находится в отпуске и в почетную отставку еще не ушел.

Отметим, что Александр Хижинский Указом президента Российской Федерации № 1259 от 4 ноября 2005 года был назначен на должность председателя Приморского краевого суда. Спустя 6 лет Указом президента России от 24 октября 2011 года вновь был назначен на эту же должность. Таким образом, Александр Алексеевич являлся председателем краевого суда в течение 12 лет.

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