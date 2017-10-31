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11:06 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил

Александр Хижинский в настоящее время находится в отпуске.

В СМИ появилась информация о том, что главный приморский судья Александр Хижинский ушел в отставку после 12 лет работы в Приморском краевом суде, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в суде, в настоящее время Александр Алексеевич находится в отпуске и в почетную отставку еще не ушел.

Отметим, что Александр Хижинский Указом президента Российской Федерации № 1259 от 4 ноября 2005 года был назначен на должность председателя Приморского краевого суда. Спустя 6 лет Указом президента России от 24 октября 2011 года вновь был назначен на эту же должность. Таким образом, Александр Алексеевич являлся председателем краевого суда в течение 12 лет.

Справка:

Александр Хижинский в марте 1980 был избран судьёй Фрунзенского районного суда г. Владивостока. С 1982 года судья Приморского краевого суда. В 1995 году был назначен на должность заместителя председателя Приморского краевого суда. С 2002 по 2007 год председатель Совета судей Приморского края. В декабре 2004 года на 6 Всероссийском съезде судей был избран членом Совета судей Российской Федерации. Заслуженный юрист Российской Федерации. Судья первого квалификационного класса.

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