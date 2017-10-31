Врио губернатора не исключил отказа Новосибирской области от строительства ледовой арены

«Как действовать дальше пока не знаю. Не знаю почему? Потеряно время. С одной стороны, два уважаемых руководителя, Городецкий и Локоть презентовали этот проект, к сожалению, этот проект не состоялся. Прошло практически полгода, а проработкой альтернативы никто не занимался. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации реализовать проект в ближайшее время на первоначальной территории уже невозможно. Сколько потребуется времени на подготовку альтернативной площадки, тоже пока вопрос открытый, потому что к этому никто серьезно пока не подходил», — сказал Андрей Травников.