Врио губернатора Дмитрий Азаров назначил себе нового советника

Так, глава региона заявил, что Михаил Головушкин покидает пост руководителя главного управления организации торгов Самарской области и назначается советником губернатора. Вместо него главное управление организации торгов возглавит Наталья Катина, которая, как отметил Дмитрий Азаров, имеет большой опыт работы в этой сфере.