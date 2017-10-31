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11:04 (мск), источник: Pro Город Самара

Врио губернатора Дмитрий Азаров назначил себе нового советника

А также глава региона назвал нового руководителя главного управления организации торгов.

Источник: samregion.ru

Вчера, 30 октября, на заседании правительства Самарской области врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил о новых кадровых перестановках.

Так, глава региона заявил, что Михаил Головушкин покидает пост руководителя главного управления организации торгов Самарской области и назначается советником губернатора. Вместо него главное управление организации торгов возглавит Наталья Катина, которая, как отметил Дмитрий Азаров, имеет большой опыт работы в этой сфере.

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