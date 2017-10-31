Руководитель избирательной кампании Ксении Собчак покинул ее штаб

«Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все», — сказал собеседник «Ъ».

Ксения Собчак представила членов своего избирательного штаба 25 октября. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников, работавший в 1996 году в штабе Бориса Ельцина, был представлен в качестве руководителя «оффлайн-направления»: в его обязанности вошла организация работа штабов на местах, взаимодействие с волонтерами, организация сбора подписей. Господин Ситников известен также как один из политических консультантов украинского политика Юлии Тимошенко.