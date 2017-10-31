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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Руководитель избирательной кампании Ксении Собчак покинул ее штаб

Как стало известно «Ъ», накануне вечером предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом «Ъ» сообщил один из сотрудников штаба.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все», — сказал собеседник «Ъ».

Алексей Ситников для комментариев был недоступен.

Ксения Собчак представила членов своего избирательного штаба 25 октября. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников, работавший в 1996 году в штабе Бориса Ельцина, был представлен в качестве руководителя «оффлайн-направления»: в его обязанности вошла организация работа штабов на местах, взаимодействие с волонтерами, организация сбора подписей. Господин Ситников известен также как один из политических консультантов украинского политика Юлии Тимошенко.

Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. Телеведущая называет себя кандидатом «против всех».

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