Сагадиев рассказал, как будут внедрять латиницу в школах
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал, как переход на латинский алфавит будет проходить в учебных заведениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал, как переход на латинский алфавит будет проходить в учебных заведениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам главы МОН, моментального перехода на латиницу не будет — сначала студентов и школьников ждет период апробации, который должен выявить сложности перехода.
«Работы еще предстоит много, после этого большой процесс апробации. С моей точки зрения, он будет проводиться в выборочных школах, в каждом классе, в студенческой среде. Во время этой большой апробации мы уже поймем, с какими трудностями столкнемся», — сказал Ерлан Сагадиев на брифинге СЦК.
Он отметил, что подготовка преподавательского состава начнется только после того, как пройдет апробация.
«Только после этого начнется подготовка учителей, в начале нулевого класса, первого класса. И после этого мы будем обсуждать график изменения латинского алфавита уже непосредственно по системе образования в школах и университетах», — пояснил министр.
Министр добавил, что на всех этапах внедрения, каждому будет предоставлена возможность обсудить ход работы.
«Каждый этап этой большой работы мы будем обсуждать с педагогическим сообществом, с учителями, директорами школ, с экспертами, и параллельно мы будем давать рекомендации республиканской комиссии, чтобы она могла делать правильные решения. С нашей точки зрения сам этап внедрения должен пройти широкое обсуждение. (…) У нас появилось очень много добровольцев среди университетсткой среды, среди студенческой среды, среди журналисткой среды, так что, я думаю, что апробация примет массовый характер», — заключил Ерлан Сагадиев.