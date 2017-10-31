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10:14 (мск), источник: Tengrinews

Сагадиев рассказал, как будут внедрять латиницу в школах

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев рассказал, как переход на латинский алфавит будет проходить в учебных заведениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам главы МОН, моментального перехода на латиницу не будет — сначала студентов и школьников ждет период апробации, который должен выявить сложности перехода.

«Работы еще предстоит много, после этого большой процесс апробации. С моей точки зрения, он будет проводиться в выборочных школах, в каждом классе, в студенческой среде. Во время этой большой апробации мы уже поймем, с какими трудностями столкнемся», — сказал Ерлан Сагадиев на брифинге СЦК.

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Он отметил, что подготовка преподавательского состава начнется только после того, как пройдет апробация.

«Только после этого начнется подготовка учителей, в начале нулевого класса, первого класса. И после этого мы будем обсуждать график изменения латинского алфавита уже непосредственно по системе образования в школах и университетах», — пояснил министр.

Министр добавил, что на всех этапах внедрения, каждому будет предоставлена возможность обсудить ход работы.

«Каждый этап этой большой работы мы будем обсуждать с педагогическим сообществом, с учителями, директорами школ, с экспертами, и параллельно мы будем давать рекомендации республиканской комиссии, чтобы она могла делать правильные решения. С нашей точки зрения сам этап внедрения должен пройти широкое обсуждение. (…) У нас появилось очень много добровольцев среди университетсткой среды, среди студенческой среды, среди журналисткой среды, так что, я думаю, что апробация примет массовый характер», — заключил Ерлан Сагадиев.

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