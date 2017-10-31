Сагадиев рассказал, как будут внедрять латиницу в школах

Источник: Tengrinews

По словам главы МОН, моментального перехода на латиницу не будет — сначала студентов и школьников ждет период апробации, который должен выявить сложности перехода.

«Работы еще предстоит много, после этого большой процесс апробации. С моей точки зрения, он будет проводиться в выборочных школах, в каждом классе, в студенческой среде. Во время этой большой апробации мы уже поймем, с какими трудностями столкнемся», — сказал Ерлан Сагадиев на брифинге СЦК.

Он отметил, что подготовка преподавательского состава начнется только после того, как пройдет апробация.

«Только после этого начнется подготовка учителей, в начале нулевого класса, первого класса. И после этого мы будем обсуждать график изменения латинского алфавита уже непосредственно по системе образования в школах и университетах», — пояснил министр.

Министр добавил, что на всех этапах внедрения, каждому будет предоставлена возможность обсудить ход работы.