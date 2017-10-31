Facebook, Twitter и Google подготовили новые данные о возможном влиянии РФ на выборы в США

Так, Facebook намерена рассказать юридическому комитету Сената США о том, что предположительно связанная с Россией группа выложила более 80 тыс. рекламных сообщений во время и после выборов. Потенциальная аудитория этих постов предположительно составила 126 млн пользователей, а у 29 млн человек они появлялись напрямую в ленте новостей.

Twitter готовится сообщить, что выявила и заблокировала 2,75 тыс. аккаунтов, которые, по мнению компании, целенаправленно продвигали пророссийские взгляды во время американских выборов.

Это примерно в 14 раз больше, чем соцсеть заявляла ранее, отметил источник агентства. С этих аккаунтов, утверждает Associated Press, в период с сентября по ноябрь прошлого года было размещено 1,4 млн твитов, связанных с выборами.

Google 30 октября сообщила, что выявила два аккаунта, возможно связанных с Россией, которые потратили $4,7 тыс. на рекламу в ходе выборов президента США. Также компания обнаружила 18 Youtube-каналов, предположительно поддерживаемых Россией. На них размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа. В период с июня 2015 года по ноябрь 2016 года они набрали порядка 309 тыс. просмотров в США.