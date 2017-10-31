Финансирование соцпрограмм в Иркутской области сократили на 500 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Объем финансирования программы «Социальная поддержка населения на 2014−2020 годы» сократили на 502 млн рублей в Приангарье в преддверии корректировки областного бюджета 2017 года. Об этом сказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС накануне, 30 октября. Изменения коснуться четырех подпрограмм: «Социальное обслуживание населения», «Обеспечение условий деятельности Минсоцразвитя Иркутской области», «Соцподдержка население региона», и «Дети Приангарья». При утверждении изменений дополнительные средства будут направлены на выплату зарплаты работникам учреждений социального обслуживания, территориальных отделов социальной защиты и опеки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В ходе обсуждения депутаты отметили необходимость индексации платы приемным семьям, которая сегодня составляет от 5 до 9 тысяч рублей, и других мер поддержки приемных семей. По предложению депутатов Минсоцразвития региона представит в комитет соответствующие расчеты.