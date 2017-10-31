Финансирование соцпрограмм в Иркутской области сократили на 500 млн рублей
Дополнительные средства направят на выплату зарплаты работникам соцучреждений.
Дополнительные средства направят на выплату зарплаты работникам соцучреждений.
Объем финансирования программы «Социальная поддержка населения на 2014−2020 годы» сократили на 502 млн рублей в Приангарье в преддверии корректировки областного бюджета 2017 года. Об этом сказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС накануне, 30 октября. Изменения коснуться четырех подпрограмм: «Социальное обслуживание населения», «Обеспечение условий деятельности Минсоцразвитя Иркутской области», «Соцподдержка население региона», и «Дети Приангарья». При утверждении изменений дополнительные средства будут направлены на выплату зарплаты работникам учреждений социального обслуживания, территориальных отделов социальной защиты и опеки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В ходе обсуждения депутаты отметили необходимость индексации платы приемным семьям, которая сегодня составляет от 5 до 9 тысяч рублей, и других мер поддержки приемных семей. По предложению депутатов Минсоцразвития региона представит в комитет соответствующие расчеты.
Напомним, число школьников, получающих бесплатное питание в образовательных учреждениях Приангарья, снизилось почти на треть после принятия изменений в областном законодательстве. Об этом сказал председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин на заседании ЗС региона 30 октября. Вопрос обеспечения школьников питанием планируется отдельно рассмотреть на совещании с участием представителей муниципальных образований сегодня, 31 октября.