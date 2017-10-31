Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы

Источник: AP 2017

«(КНДР) разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом», — привело его слова агентство Kyodo.

По итогам переговоров Абэ вновь повторил, что «в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не (вести) диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ». Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.

В совместном заявлении премьер Японии и генсек НАТО потребовали от КНДР прекратить свою ракетно-ядерную программу, а страны — члены ООН призвали «выполнять полностью и прозрачно соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН».

На переговорах Абэ и Столтенберг обсудили и ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

«Мы подтверждаем, что выступаем против односторонних принуждающих действий, которые могут изменить статус-кво и усилить напряженность», — говорится в распространенном пресс-службой МИД Японии документе.

Стороны не упоминают в нем Китай, однако таким образом Япония и западные страны традиционно выступают с критикой Пекина, наращивающего активность в регионе и имеющего в Южно-Китайском море территориальные споры с рядом стран, а в Восточно-Китайском море — с Японией.

Столтеберг в интервью японской газете «Иомиури» 29 октября в преддверии визита в Японию сообщил, что ракеты КНДР способны долететь до территории стран НАТО. Японское экспертное сообщество также признает определенные успехи в развитии ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, многие аналитики уверены, что испытанная 15 сентября северокорейская ракета «Хвасон-12» может достичь Гуама, где расположены американские военные базы.

Ситуация вокруг КНДР

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.