Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. КНДР разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории стран Европы, заявил
ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. КНДР разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории стран Европы, заявил
«(КНДР) разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом», — привело его слова агентство Kyodo.
По итогам переговоров Абэ вновь повторил, что «в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не (вести) диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ». Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.
В совместном заявлении премьер Японии и генсек НАТО потребовали от КНДР прекратить свою
«Мы подтверждаем, что выступаем против односторонних принуждающих действий, которые могут изменить
Стороны не упоминают в нем Китай, однако таким образом Япония и западные страны традиционно выступают с критикой Пекина, наращивающего активность в регионе и имеющего в
Столтеберг в интервью японской газете «Иомиури» 29 октября в преддверии визита в Японию сообщил, что ракеты КНДР способны долететь до территории стран НАТО. Японское экспертное сообщество также признает определенные успехи в развитии
Ситуация вокруг КНДР
Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией
В Вашингтоне и Токио считают, что для решения северокорейской проблемы мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян. На этом фоне США и его союзники в регионе регулярно проводят военные учения, что КНДР считает угрозой своей безопасности.