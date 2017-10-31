Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Какие изменения Медведев внес в правила дорожного движения
Реакция в Киеве на убийство жены готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
«Мой родной»: Кабо поделилась трогательным снимком с мужем
Врачи о редкой болезни умершей 14-летней модели
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Убийство в кукольном домике
10:59 (мск), источник: ТАСС

Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. КНДР разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории стран Европы, заявил премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио.

Источник: AP 2017

«(КНДР) разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом», — привело его слова агентство Kyodo.

По итогам переговоров Абэ вновь повторил, что «в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не (вести) диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ». Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.

В совместном заявлении премьер Японии и генсек НАТО потребовали от КНДР прекратить свою ракетно-ядерную программу, а страны — члены ООН призвали «выполнять полностью и прозрачно соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН».

На переговорах Абэ и Столтенберг обсудили и ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

«Мы подтверждаем, что выступаем против односторонних принуждающих действий, которые могут изменить статус-кво и усилить напряженность», — говорится в распространенном пресс-службой МИД Японии документе.

Стороны не упоминают в нем Китай, однако таким образом Япония и западные страны традиционно выступают с критикой Пекина, наращивающего активность в регионе и имеющего в Южно-Китайском море территориальные споры с рядом стран, а в Восточно-Китайском море — с Японией.

Видео
Пентагон: применение КНДР ядерного оружия вызовет военный ответ США

Столтеберг в интервью японской газете «Иомиури» 29 октября в преддверии визита в Японию сообщил, что ракеты КНДР способны долететь до территории стран НАТО. Японское экспертное сообщество также признает определенные успехи в развитии ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, многие аналитики уверены, что испытанная 15 сентября северокорейская ракета «Хвасон-12» может достичь Гуама, где расположены американские военные базы.

Ситуация вокруг КНДР

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

В Вашингтоне и Токио считают, что для решения северокорейской проблемы мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян. На этом фоне США и его союзники в регионе регулярно проводят военные учения, что КНДР считает угрозой своей безопасности.

9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин рассказал членам СПЧ, как иностранцы собирают биоматериал россиян
Глава Пентагона легко может представить себе, что Трамп отдаст приказ о ядерном ударе
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь