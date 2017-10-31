Владимир Путин вряд ли в ближайшие дни посетит Новосибирскую область
В Новосибирской области ходят слухи о том, что глава государства может посетить регион в день открытия мультимедийного парка «Россия — Моя история».
В Новосибирской области ходят слухи о том, что глава государства может посетить регион в день открытия мультимедийного парка «Россия — Моя история».
Открытие мультимедийного парка «Россия — Моя история» в Новосибирске намечено на 12 ноября 2017 года. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. При этом глава региона усомнился, что на торжественное открытие парка приедет президент РФ Владимир Путин.
«Дата известна — 12 ноября. По поводу визита главы государства информации у меня никакой нет. Конечно, Владимир Владимирович иногда меняет свой график достаточно резко, но с учётом того, что времени остаётся не так много, а никаких сигналов мы пока не получали, это маловероятно», — цитируют «НГС. Новости» Травникова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область входит в число пилотных регионов, где должны заработать исторические
Сейчас в выставочном пространстве исторического парка завершаются работы по монтажу мультимедийного оборудования.
Некоторое время назад региональные СМИ сообщали, что на открытии парка «Россия — Моя история» в Новосибирске возможно будет присутствовать и Владимир Путин. А потому жильцов общежития, находящегося рядом с парком, обязали вымыть окна и снять с них защитные пленки.