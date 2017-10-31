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11:22 (мск), источник: РИА Крым

Судьбу крымских самостроев решат в течение полутора недель — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Власти Крыма посредством аэрофотосъемки зафиксировали на территории муниципальных образований все незаконные строительные объекты. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Ялте объектов, которые находятся в стадии строительства или тех, которые подпадают под программу (сноса самостроев — ред.) — 890. В Алуште — более 600, а в Симферополе будет, наверное, более 2 тысяч», — уточнил он.

Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что не все объекты включат в программу сноса. «Мы обозначили все строительные объекты, стройплощадки, которые есть на территориях муниципальных образований. Сейчас через мелкое сито пропустим все решения (по выявленным объектам — ред.), обоснованность нахождения объекта в том или ином месте, насколько это соответствует интересам города, граждан… После этого будет принято окончательное решение, причем буквально в течение недели-полторы», — рассказал глава Республики.

Кроме того, Аксенов сообщил, что с этой недели в Крыму начнется правоприменение штрафных санкций внутри архитектурно-планировочных зон.

«Это еще один инструмент в борьбе с самостроями — может быть, еще более эффективный, чем вопрос о принятии решения о сносе. Арендная плата (за землю — ред.) в ландшафтных территориях, парковых зонах и заповедниках будет пересчитана (в сторону увеличения — ред.)», — пояснил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле в Крыму заработала программа «Стоп самострой», в рамках которой были заморожены все стройки, вызывавшие сомнения в их законности. Крымчане могли сами заявить о подобном строительстве, после чего его проверяла комиссия. В итоге под проверки попало несколько сотен объектов капстроительства.

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