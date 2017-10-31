Аксенов заявил, что он против возвращения лидеров «Меджлиса"* в Крым

Источник: РИА "Новости"

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

«С точки зрения того, куда они собираются ехать, я категорически против. Но для этого у нас есть спецслужбы, пусть они этим вопросом и занимаются. Это чисто их преференция», — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма подчеркнул, что решение президента страны о помиловании лидеров меджлиса для него закон.

«Президент принял решение их помиловать, для этого были основания. Мы эти решения все выполняем» Аксенов

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.