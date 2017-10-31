Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Авиакомпания Finnair сообщила о планах взвешивать пассажиров
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
РФ совершит прорыв на рынке газа ЕС благодаря США
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Какой была Аляска, когда ее продавали
11:23 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил, что он против возвращения лидеров «Меджлиса"* в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает против возвращения в Крым лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, но этот вопрос находится в компетенции силовых структур.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

«С точки зрения того, куда они собираются ехать, я категорически против. Но для этого у нас есть спецслужбы, пусть они этим вопросом и занимаются. Это чисто их преференция», — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма подчеркнул, что решение президента страны о помиловании лидеров меджлиса для него закон.

«Президент принял решение их помиловать, для этого были основания. Мы эти решения все выполняем»
Аксенов

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь