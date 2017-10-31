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11:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Чистки в мэрии: уволен градостроитель Зуевский

Чиновник ушел с поста по собственному желанию.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В администрации Красноярска продолжается обновление кадрового состава. Сегодня свою должность покинул руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский. Распоряжение об увольнении подписал глава города Сергей Еремин.

Как говорится в сообщении мэрии, Зуевский уволен «по собственному желанию». Исполнять обязанности начальника департамента будет замруководителя Галина Голубь.

Зуевский возглавил департамент в 2013 году после того, как Эдхам Акбулатов стал главой города и был членом команды прежнего мэра.

Это уже третье большое кадровое решение Еремина за последние два дня. Накануне в отставку ушел первый заместитель главы Красноярска Андрей Игнатенко. Глава Советского района Владислав Логинов напротив был назначен первым заместителем нового мэра.

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Чистки в мэрии: уволен градостроитель Зуевский
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