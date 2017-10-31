Чистки в мэрии: уволен градостроитель Зуевский

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В администрации Красноярска продолжается обновление кадрового состава. Сегодня свою должность покинул руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский. Распоряжение об увольнении подписал глава города Сергей Еремин.

Как говорится в сообщении мэрии, Зуевский уволен «по собственному желанию». Исполнять обязанности начальника департамента будет замруководителя Галина Голубь.

Зуевский возглавил департамент в 2013 году после того, как Эдхам Акбулатов стал главой города и был членом команды прежнего мэра.