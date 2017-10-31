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11:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловский кабмин утвердил первый бюджет «Пятилетки развития». В 2018-м планируется снизить дефицит казны

Правительство Свердловской области утвердило проект закона о бюджете региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Документ на заседании кабмина представила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Прогнозируемые доходы свердловского бюджета на 2018 год составят 209,8 млрд руб., на плановый период 2019 и 2020 годов — 216,7 и 226,4 млрд руб. Что касается расходов, то, по словам Кулаченко, структура «остается прежней». Основная часть — социально культурная сфера, расходы на соцполитику в 2018 году составят 68,2 млрд руб. Из них, на образование предусмотрено 57,8 млрд руб., а на здравоохранение — 18,1 млрд руб. Межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам в 2018 году, по словам Кулаченко, составят 93,6 млрд руб.

Отметим, что дефицит бюджета в 2018 году спрогнозирован в размере 11,8 млрд руб., намечено снижение на 2,3 млрд руб. в сравнении с 2017 годом. В 2019 и 2020 годах планируется снижение на 2,3 и 2,5 млрд руб.

Как уточнила Галина Кулаченко, источником покрытия дефицита бюджета станут государственные ценные бумаги. При этом, глава регионального минфина прокомментировала недавнее размещение облигаций Свердловской области на Московской финансовой бирже.

«Достаточно хорошее размещение произошло. Это лучшее размещение с 2014 года», — пояснила она.

В заключение Кулаченко сообщила, что бюджетные кредиты в 2018 году планируется не привлекать «в связи с тем, что федеральным центром изменены подходы к этому вопросу». Верхний предел госдолга на 2018 год установлен на уровне 94,9 млрд руб.

Также на заседании кабмина была утверждена программа «Пятилетка развития». Таким образом, можно говорить о том, что правительство утвердило первый бюджет губернаторской «пятилетки».

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