В правительстве Свердловской области назначены еще несколько министров
В правительстве Свердловской области назначены еще несколько министров.
В правительстве Свердловской области назначены еще несколько министров.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем заседании кабмина заявил глава региона Евгений Куйвашев.
Так, Юрий Биктуганов назначен на должность министра общего и профессионального образования, Михаил Волков — министра строительства и развития инфраструктуры, Дмитрий Дегтярев — агропромышленного комплекса и продовольствия.
Александр Кудрявцев займет пост министра общественной безопасности, Василий Старков — министра транспорта и дорожного хозяйства. Должность директора департамента государственного жилищного и строительного надзора займет Алексей Россолов.
«Теперь вы без приставки “и.о.”. Что касается других министров — готовим документы», — сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, сразу после вступления в должность избранный глава Евгений Куйвашев, согласно уставу Свердловской области, освободил от должности всех членов областного правительства, но они до сих пор сохраняют посты, большинство — в качестве исполняющих обязанности. 25 сентября на заседании Законодательного собрания депутаты дали согласие на назначение четырех членов регионального кабинета министров, предложенных губернатором.