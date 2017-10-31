В правительстве Свердловской области назначены еще несколько министров.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем заседании кабмина заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Так, Юрий Биктуганов назначен на должность министра общего и профессионального образования, Михаил Волков — министра строительства и развития инфраструктуры, Дмитрий Дегтярев — агропромышленного комплекса и продовольствия.

Александр Кудрявцев займет пост министра общественной безопасности, Василий Старков — министра транспорта и дорожного хозяйства. Должность директора департамента государственного жилищного и строительного надзора займет Алексей Россолов.

«Теперь вы без приставки “и.о.”. Что касается других министров — готовим документы», — сказал Евгений Куйвашев.