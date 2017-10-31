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11:34 (мск), источник: Om1.ru

Бурков срочно поменял свои планы после командировки в Москву

Врио губернатора Омской области не приехал на мероприятие, посвященное 20-летию президентской программы из-за важного совещания. Вместо себя он прислал главу аппарата Юрия Карючина.

Сегодня, 31 октября, на праздничном совещании, проводимом в честь 20-летия президентской программы подготовки управленческих кадров пресса, политики и бизнесмены упорно ждали временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова. Собственно говоря, под него и было заточено это мероприятие, на котором в итоге не появилось ни одного министра.

Журналисты и представители Главного управления информационной политики региона (ГУИП) напрасно выстраивались с камерами и диктофонами. Врио главы региона так и не появился, и его центральное место в президиуме так и осталось пустовать.

Первоначально пресс-службы предупредили многочисленную прессу: руководители ведомств задерживаются. Но где — никто не говорил. Ждали губернатора и в зале, на панельной дискуссии. А после часа напряженного ожидания стало понятно, что Александра Буркова задержали важные дела. как выяснилось, глава региона вынужден был изменить планы после командировки в Москву. Он собрал подчиненных для обсуждения майских указов и важных текущих дел, но совещание затянулось, в итоге планы пришлось секвестировать.

Информацию подтвердил глава управления внутренней политики Станислав Сумароков. Он сообщил, что временный губернатор провел с подчиненными внеплановое совещание после поездки в столицу.

Станислав Сумароков, начальник Главного управления информационной политики правительства Омской области (ГУИП):

 — Врио губернатора Омской области Александр Бурков действительно планировал присутствовать на пленарной части мероприятия, посвященного 20-летию программы подготовки президентских кадров, но у нас затянулось аппаратное совещание. Глава региона вернулся из Москвы, и необходимо было обсудить с подчиненными целый ряд важных вопросов, поэтому совещание продлилось дольше планируемого. Никакого скрытого подтекста в этом нет, на мероприятие в итоге поехал первый зам Андрей Новоселов.

Как отметил Сумароков, он лично присутствовал на совещании, о котором идет речь. Глава региона вынужден был изменить свои планы после визита в столицу.

Отметим, что вместо руководителя региона на мероприятие в итоге пришли начальник управления внутренней политики Mихаил Каракоз и глава аппарата губернатора Юрий Карючин.

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