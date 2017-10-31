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14:09 (мск), источник: РБК

Ушедший от Собчак политтехнолог заявил о нехватке денег в ее штабе

Политтехнолог Алексей Ситников, об уходе которого из штаба Ксении Собчак стало известно утром 31 октября, рассказал о финансовых трудностях и неразберихе в ее команде. По его мнению, кампания была «придумана на коленке».

Один из ключевых членов команды Ксении Собчак политтехнолог Алексей Ситников рассказал о причинах ухода из ее штаба, в частности, о нехватке денег на билеты и охрану.

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«Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается», — рассказал Ситников корреспонденту РБК. «Там (в штабе) все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно, — заявил политтехнолог. — Что касается финансов, то я сам снимал офис».

По его словам, в ходе поездки Собчак на семинары в Екатеринбург и Краснодар члены штаба скидывались «кто сколько может» на билеты пресс-секретарю, оператору и охране.

Ей семинар оплачивал организатор, но в Екатеринбурге было понятно, что нужно было послать секретаря с ней, охрану — вдруг Ройзман подойдет или чернилами обольют, ну и оператор нужен, чтобы снимать на сайт. Мы скидывались, у кого сколько было денег, чтобы купить билеты.
Алексей Ситников
Политтехнолог

По его мнению, в штабе «царит неразбериха». «В штабе собирают столы, там даже принтера нет. Я сам столы таскал, из этого очевидно, что и вся кампания была придумана на коленке», — резюмировал Ситников.

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Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сказала РБК, что Алексей Ситников и его команда полностью вышли из проекта. «Причины штаб не комментирует. Все комментарии Алексея Ситникова пусть остаются на его совести», — заявила она.

Глава избирательного штаба Собчак Игорь Малашенко не ответил на звонок РБК.

О том, что команда Ситникова, которая составляла большую часть штаба Собчак, не вышла на работу, источники в штабе журналистки рассказали РБК утром во вторник, 31 октября. Собеседник РБК рассказал, что накануне в штабе обсуждалась стратегия привлечения сторонников. Во время беседы «возникло несогласие» и команда Ситникова в полном составе покинула заседание, после чего они в штабе уже не появились.

Ксения Собчак: мы будем собирать деньги самыми разными способами
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24 октября© Ньюстюб
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