Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сеть в восторге от редкого семейного фото Кабо с супругом - СМИ
Врачи о редкой болезни умершей 14-летней модели
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:42 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков отдал приказ отозвать сотрудников правоохранительных органов, которые наблюдали за правопорядком в лагере митингующих у стен украинского парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Тратить государственные ресурсы и охранять этот мусор под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», — написал он в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Массовые протесты, одним из организаторов которых стал Саакашвили, начались у здания Верховной рады 17 октября. Вместе с его движением «Рух новых сил» участие в акции приняли и другие политические силы — партии «Батькивщина», «5.10», а также ряд ультраправых организаций, таких как «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенный в РФ «Правый сектор». К ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего «Блока Петра Порошенко».

Митингующие установили палатки вблизи Рады и добиваются отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда и утверждения закона об импичменте президента. За правопорядком у Рады следили сотрудники украинской полиции и бойцы Нацгвардии.

Михаил Саакашвили подает в суд на миграционную службу Украины
Во время загрузки произошла ошибка.
26 октября© Ньюстюб
 Путин рассказал членам СПЧ, как иностранцы собирают биоматериал россиян
Глава Пентагона легко может представить себе, что Трамп отдаст приказ о ядерном ударе
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Соцсети подготовили новые данные о влиянии РФ на выборы в США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь