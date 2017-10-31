Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады

«Тратить государственные ресурсы и охранять этот мусор под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», — написал он в Twitter.

Массовые протесты, одним из организаторов которых стал Саакашвили, начались у здания Верховной рады 17 октября. Вместе с его движением «Рух новых сил» участие в акции приняли и другие политические силы — партии «Батькивщина», «5.10», а также ряд ультраправых организаций, таких как «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенный в РФ «Правый сектор». К ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего «Блока Петра Порошенко».