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11:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев назначил глав еще пяти свердловских министерств

И одного департамента.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил глав еще пяти министерств. О принятом главой региона решении стало известно на заседании правительства, которое состоялось 31 октября, передает «Уралинформбюро».

От приставок и.о. избавились министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, министр сельского хозяйства Дмитрий Дегтярев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр транспорта Василий Старков. Также свой пост сохранил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Росолов.

Ранее Евгений Куйвашев по согласованию с областным Заксобранием утвердил на посту первых вице-премьеров Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, назначил министром финансов Галину Кулаченко, министром соцполитики — Андрея Злоказова. Заместителями губернатора вновь стали Александр Высокинский, Сергей Швиндт, Азат Салихов, Павел Креков и Сергей Зырянов.

По словам главы региона, в ближайшее время будут назначены руководители оставшихся ведомств.

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