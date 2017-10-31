Куйвашев назначил глав еще пяти свердловских министерств
И одного департамента.
И одного департамента.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил глав еще пяти министерств. О принятом главой региона решении стало известно на заседании правительства, которое состоялось 31 октября, передает «Уралинформбюро».
От приставок и.о. избавились министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, министр сельского хозяйства Дмитрий Дегтярев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр транспорта Василий Старков. Также свой пост сохранил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Росолов.
Ранее Евгений Куйвашев по согласованию с областным Заксобранием утвердил на посту первых
По словам главы региона, в ближайшее время будут назначены руководители оставшихся ведомств.