Путин наградил Галицкого почетной грамотой

Источник: ЮГА.ру

Галицкого наградили за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщали Юга.ру, Галицкий попал в список самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes. Вместе с ним в топе находятся Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Юрий Гагарин, Виктор Цой, Павел Дуров и другие.