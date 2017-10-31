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12:00 (мск), источник: ЮГА.ру

Путин наградил Галицкого почетной грамотой

Президент РФ Владимир Путин наградил владельца сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого почетной грамотой. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: ЮГА.ру

Галицкого наградили за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщали Юга.ру, Галицкий попал в список самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes. Вместе с ним в топе находятся Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Юрий Гагарин, Виктор Цой, Павел Дуров и другие.

К юбилею Сергея Галицкого портал Юга.ру собрал о нем 50 известных и неожиданных фактов, вы можете прочитать их здесь.

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