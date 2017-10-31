Путин наградил Галицкого почетной грамотой
Президент РФ Владимир Путин наградил владельца сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого почетной грамотой. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин наградил владельца сети магазинов «Магнит» Сергея Галицкого почетной грамотой. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Галицкого наградили за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Как сообщали Юга.ру, Галицкий попал в список самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes. Вместе с ним в топе находятся Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Юрий Гагарин, Виктор Цой, Павел Дуров и другие.
К юбилею Сергея Галицкого портал Юга.ру собрал о нем 50 известных и неожиданных фактов, вы можете прочитать их здесь.