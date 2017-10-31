Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Какие изменения Медведев внес в правила дорожного движения
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
Глюкоза станцевала без нижнего белья – СМИ
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Какой была Аляска, когда ее продавали
11:51 (мск), источник: ТАСС

Кудрин считает, что Россия недооценивает новые санкции США

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что Россия недооценивает новые санкции со стороны США. Такое мнение он высказал на конференции ЕАБР.

Источник: Reuters

«Три или четыре дня назад опубликованный новый санкционный список [США] — мы у нас в России пока недооцениваем. Это совершенно новый, качественно более жесткий вариант санкций», — заявил Кудрин.

«Теперь любая компания мира, если она будет вести операции с этими российскими компаниями (попавшими в санкционный список — прим. ТАСС) она попадет в этот санкционный список. Они [США] выставили угрозу компаниям других стран. Мы сейчас выясняем, как эти санкции будут действовать», — заявил Кудрин.

По его словам, в связи с этим Россия будет вынуждена больше использовать рубль в расчетах.

«Эта санкционная история создает большие риски для операций в более устойчивых валютах. Это подстегнет использование рубля, даже если это может быть дороже», — заключил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин рассказал членам СПЧ, как иностранцы собирают биоматериал россиян
Глава Пентагона легко может представить себе, что Трамп отдаст приказ о ядерном ударе
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь