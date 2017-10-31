Кудрин считает, что Россия недооценивает новые санкции США

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«Три или четыре дня назад опубликованный новый санкционный список [США] — мы у нас в России пока недооцениваем. Это совершенно новый, качественно более жесткий вариант санкций», — заявил Кудрин.

«Теперь любая компания мира, если она будет вести операции с этими российскими компаниями (попавшими в санкционный список — прим. ТАСС) она попадет в этот санкционный список. Они [США] выставили угрозу компаниям других стран. Мы сейчас выясняем, как эти санкции будут действовать», — заявил Кудрин.

По его словам, в связи с этим Россия будет вынуждена больше использовать рубль в расчетах.