Министр омской экономики Оксана Фадина решила стать мэром
Представитель кабинета министров подала документы в конкурсную комиссию по выборам градоначальника.
Представитель кабинета министров подала документы в конкурсную комиссию по выборам градоначальника.
Оксана Фадина, министр экономики Омской области, решила стать кандидатом на пост мэра Омска. Чиновница принесла пакет соответствующих документов в последний день отбора, пишет «ОмскЗдесь».
Отметим, что первые слухи о появлении Фадиной как кандидата на пост градоначальника появились накануне, 30 октября. По сообщениям СМИ именно она является «губернаторским» кандидатом, которого поддерживает Александр Бурков.
Ранее Бурков не стал выказывать поддержку, как считалось, основному фавориту гонки — и.о. мэра Омска Сергею Фролову. Врио губернатора сообщил, что с кандидатурой, которую он готов поддержать, он определится после окончания заявочной компании всех кандидатов.
Имя нового мэра станет известно в конце ноября, когда Омский городской совет выберет градоначальника на своём заседании.