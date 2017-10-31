Глава Крыма предложил оптимизировать управленческий аппарат

Источник: РИА "Новости"

«В любом случае необходимо рассмотреть вопрос оптимизации государственных и муниципальных унитарных предприятий, различных учреждений здравоохранения, образования. При этом оптимизация не говорит о сокращении младшего или среднего персонала, ни в коем случае, речь идет об управленческом аппарате, где зачастую существует достаточно большой перекос при формировании штатной численности», — сказал Аксенов журналистам.

Он отметил, что у него «во многом… вызывает непонимание наличие в управлении одиннадцати замов». «У меня меньше, хотя с точки зрения нагрузки мы понимаем, что задачи совсем другие», — заявил Аксенов.

К примеру, по словам главы республики, у главврача одной из больниц Феодосии насчитывается 11 заместителей.