Верховный суд предлагает ввести в закон понятие уголовного проступка

Смысл предлагаемых изменений заключается в том, что лицо, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается от уголовной ответственности в связи с применением к нему мер уголовно-правового характера, таких как судебный штраф, обязательные или исправительные работы. Главное — наказание за уголовный проступок не влечет судимости и связанных с ней правовых последствий, подчеркнул зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

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По его подсчетам, в УК более 40 составов преступления, которые попадают в категорию уголовного проступка, среди них такие экономические преступления, как незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность (правда, без «отягчающих»). Всего же по таким составам в прошлом году осудили более 40 000 человек. В Казахстане пошли дальше, отмечает Давыдов: там в категорию уголовного проступка попадают преступления, за которые грозит до года лишения свободы.

Зампред Верховного суда не исключает, что и в России можно будет расширить юрисдикцию уголовного проступка, если первый опыт применения такой нормы будет успешным.