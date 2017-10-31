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13:18 (мск), источник: Om1.ru

Бурков внезапно обсудил суициды и ДТП со своими министрами

Временный губернатор Омской области пожертвовал ради этого выступлением на праздновании 20-летия президентской программы подготовки управленцев.

Стало известно о мероприятии, ради которого временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков не приехал на празднование 20-летия президентской программы подготовки управленцев.

Глава региона сегодня вернулся из Москвы, где «выбивал» средства из Минфина России. Но своих подчиненных Александр Бурков собрал не для этого.

Временный глава региона обсудил с региональным кабмином на срочном совещании детские суициды, «группы смерти» в соцсетях, а также ДТП на дорогах из-за гололеда.

Первое лицо также решил, что безотлагательного реагирования потребовали также проблемы отопительного сезона и обманутых дольщиков.

Напомним, что одна из подчиненных Буркова, министр экономики Оксана Фадина принесла сегодня документы в комиссию по выборам мэра.

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