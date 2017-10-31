Бурков внезапно обсудил суициды и ДТП со своими министрами

Стало известно о мероприятии, ради которого временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков не приехал на празднование 20-летия президентской программы подготовки управленцев.

Глава региона сегодня вернулся из Москвы, где «выбивал» средства из Минфина России. Но своих подчиненных Александр Бурков собрал не для этого.

Временный глава региона обсудил с региональным кабмином на срочном совещании детские суициды, «группы смерти» в соцсетях, а также ДТП на дорогах из-за гололеда.

Первое лицо также решил, что безотлагательного реагирования потребовали также проблемы отопительного сезона и обманутых дольщиков.