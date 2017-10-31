Аксенов готов дать пояснения украинскому суду
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов считает, что нельзя позволить Украине судить крымчан за волеизъявление.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов считает, что нельзя позволить Украине судить крымчан за волеизъявление.
Об этом он сообщил журналистам в Симферополе, комментируя выдвинутое против него обвинение украинской стороны в государственной измене.
«При необходимости можно дать пояснения в режиме видеоконференцсвязи… с площадей Генпрокуратуры РФ, то есть находясь на территории России. А с пояснением почти все и так понятно: тот бред, который предлагают мне и моим коллегам (в качестве обвинения в госизмене — ред.), даже читать смешно», — отметил он.
При этом Аксенов подчеркнул, что сам он не обращает внимания на обвинения украинской стороны.
«Я абсолютно не обращаю на это внимания. Не хочется отдавать победу маргиналам
Ранее СМИ со ссылкой на представляющего интересы крымчан на Украине адвоката Максима Могильницкого сообщили, что обвиняемые на Украине в госизмене лидеры «Крымской весны» — глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская — готовы давать показания в суде в режиме видеоконференции, поскольку украинская власть не может обеспечить им надлежащие условия пребывания в стране.