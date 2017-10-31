Аксенов готов дать пояснения украинскому суду

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил журналистам в Симферополе, комментируя выдвинутое против него обвинение украинской стороны в государственной измене.

«При необходимости можно дать пояснения в режиме видеоконференцсвязи… с площадей Генпрокуратуры РФ, то есть находясь на территории России. А с пояснением почти все и так понятно: тот бред, который предлагают мне и моим коллегам (в качестве обвинения в госизмене — ред.), даже читать смешно», — отметил он.

При этом Аксенов подчеркнул, что сам он не обращает внимания на обвинения украинской стороны.

«Я абсолютно не обращаю на это внимания. Не хочется отдавать победу маргиналам просто-напросто на ровном месте. Они хотят по беспределу там нас всех засудить. Вопрос не обо мне, я плевал на эти решения. Вопрос о том, чтобы мы создали нормальную практику, показывающую, что нельзя крымчан просто так взять и засудить за то, что они выразили волеизъявление. Пробиваем дорогу», — заключил глава Республики.