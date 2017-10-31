Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
СМИ: Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Убийство в кукольном домике
12:30 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов готов дать пояснения украинскому суду

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов считает, что нельзя позволить Украине судить крымчан за волеизъявление.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил журналистам в Симферополе, комментируя выдвинутое против него обвинение украинской стороны в государственной измене.

«При необходимости можно дать пояснения в режиме видеоконференцсвязи… с площадей Генпрокуратуры РФ, то есть находясь на территории России. А с пояснением почти все и так понятно: тот бред, который предлагают мне и моим коллегам (в качестве обвинения в госизмене — ред.), даже читать смешно», — отметил он.

При этом Аксенов подчеркнул, что сам он не обращает внимания на обвинения украинской стороны.

«Я абсолютно не обращаю на это внимания. Не хочется отдавать победу маргиналам просто-напросто на ровном месте. Они хотят по беспределу там нас всех засудить. Вопрос не обо мне, я плевал на эти решения. Вопрос о том, чтобы мы создали нормальную практику, показывающую, что нельзя крымчан просто так взять и засудить за то, что они выразили волеизъявление. Пробиваем дорогу», — заключил глава Республики.

Ранее СМИ со ссылкой на представляющего интересы крымчан на Украине адвоката Максима Могильницкого сообщили, что обвиняемые на Украине в госизмене лидеры «Крымской весны» — глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов и депутат Государственной Думы Наталья Поклонская — готовы давать показания в суде в режиме видеоконференции, поскольку украинская власть не может обеспечить им надлежащие условия пребывания в стране.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь