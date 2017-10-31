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12:49 (мск), источник: Noi.md

Воронин обратился к Жиздану с открытым письмом

Лидер ПКРМ Владимир Воронин потребовал объяснений от министра внутренних дел Александра Жиздана по поводу запрета на въезд в нашу страну российского журналиста Михаила Делягина, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Политик отметил, что Делягин прибыл в Кишинев по приглашению Партии коммунистов, чтобы принять участие в международной конференции, запланированной на 27 октября текущего года. Воронин назвал возмутительным решение Пограничной полиции запретить въезд в Молдову российскому ученому и оценил это как акцию, направленную против ПКРМ.

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«Я считаю произошедшее возмутительной и дерзкой попыткой дискредитировать имидж нашей страны, прямым оскорблением не только известного российского ученого, но и всех организаторов и участников международной конференции в Кишиневе, прибывших из 15 стран Европы. Вызывает возмущение и тот факт, что органы безопасности страны, в том числе под Вашим прямым руководством, занимаются “охотой на ведьм”, издеваясь над гражданами, учеными и журналистами, которые не представляют никакой угрозы для нашей страны, в то время как в страну беспрепятственно приезжают открытые враги нашего государства, такие как Траян Бэсеску, Алекс Григорьевс, которые прямо призывают к ликвидации Республики Молдова, активно вмешиваются в политику нашей страны, оскорбляют наших людей, не признают нашу государственность», говорится в письме, адресованном Жиздану.

Председатель ПКРМ призвал Жиздана представить письменную информацию о причинах запрета на въезд в Республику Молдова Михаила Делягина и публично извиниться перед российским ученым.

«Я настаиваю, чтобы Вы в качестве министра внутренних дел принесли публичные извинения г-ну Михаилу Делягину. И главное, г-н Жиздан, Вы обязаны строго соблюдать закон и присягу, а не подчиняться некоторым наглым политикам, пришедшим к власти неконституционным путем», — заявил Воронин.

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