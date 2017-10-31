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12:42 (мск), источник: Tengrinews

Это внутреннее дело Казахстана — МИД России о переходе на латиницу

В Москве прокомментировали решение Астаны перейти на латиницу. Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, «это внутреннее дело Казахстана», сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«Я думаю, что и в этом случае наша позиция спокойная, в конце концов, это внутреннее дело Казахстана — определять в какой степени какие языки будут использоваться», — заявил Карасин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Карасина, приспособление к новой ситуации займет какое-то время, при этом, отметил он, особых проблем сейчас не возникает.

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«Я убежден, что мы найдем способы, как приспособить наши двусторонние отношения, как приспособить русский язык к новой ситуации с латиницей», — добавил дипломат.

Ранее по поводу перехода Казахстана на латиницу высказался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в РК Михаил Бочарников.

«Казахстан — одно из государств, где русский язык по Конституции имеет официальный статус. Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу», — заявил Михаил Бочарников на встрече парламентариев РК и РФ.

«При этом позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям Президента Нурсултана Назарбаева и других официальных лиц РК, сохраняется, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан Казахстана русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана», — дополнил он.

Дипломат подчеркнул, что преподаватели русского языка по-прежнему востребованы в Казахстане.

«Уже сейчас мы имеем информацию от официальных инстанций РК о высокой востребованности преподавателей русского языка, о заинтересованности в увеличении их числа, а также в открытии в Казахстане новых филиалов российских вузов. Российская сторона нацелена на оказание этому своего содействия», — отметил посол.

Напомним, указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику 27 октября подписал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Документ вступил в силу со дня публикации. Предполагается, что переход будет осуществляться поэтапно — до 2025 года. Казахстанские власти ранее заявляли, что введение в обиход латинских символов не приведет к отказу от русского языка. Русскоговорящие граждане Казахстана и русскоязычная пресса смогут продолжать использовать русский язык и привычные кириллические символы. В свое время от кириллицы отказались Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан и Молдова. Конвертер с кириллицы на латинский алфавит.

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