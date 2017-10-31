Амир Махмудов назначен первым замглавы Кунгурского района
ПЕРМЬ, 31 октября, ФедералПресс. Новым первым замглавы Кунгурского района стал Амир Махмудов. Его представил на аппаратном совещании глава района Вадим Лысанов, сообщает кунгурская «Искра».
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ПЕРМЬ, 31 октября, ФедералПресс. Новым первым замглавы Кунгурского района стал Амир Махмудов. Его представил на аппаратном совещании глава района Вадим Лысанов, сообщает кунгурская «Искра».
Ранее Махмудов занимал должность начальника управления внутренней политики в администрации района.
Махмудов на посту первого зама сменил Светлану Черникову, которая ушла в декретный отпуск.
Напомним, Амир Махмудов в 2004—2008 годах занимал должность главы Кунгура.