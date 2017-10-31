Министр природных ресурсов Александр Винокуров подал в отставку
Несколько часов назад он принес заявление на увольнение. Параллельно чиновник подал пакет документов на пост мэра Омска.
Несколько часов назад он принес заявление на увольнение. Параллельно чиновник подал пакет документов на пост мэра Омска.
Стала известна фамилия первого министра, покинувшего команду нового главы Омского региона Александра Буркова. Сегодня, 31 октября 2017 года, свой пост покинул министр природных ресурсов Александр Винокуров.
Претензии к Винокурову врио губернаторы высказал уже через несколько дней работы. Бурков был недоволен тем, что в Омске не могут найти источник вредных выбросов и потребовал провести ведомственную проверку. Как стало известно порталу Om1.ru, результаты проверки стали для министра и его заместителя Александра Матненко неблагоприятными, в итоге, не дожидаясь жестких решений со стороны главы региона, Александр Винокуров принес заявление на увольнение.
По данным нашего издания, отставка Винокурова удовлетворена. Интересно, что за несколько часов до увольнения Винокуров принес заявление в комиссию по выборам мэра Омска. не исключено, что таким образом он пытается грамотно обставить свое увольнение, пытась создать видимость того, что он был уволен из облправительства