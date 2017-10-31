Министр природных ресурсов Александр Винокуров подал в отставку

Претензии к Винокурову врио губернаторы высказал уже через несколько дней работы. Бурков был недоволен тем, что в Омске не могут найти источник вредных выбросов и потребовал провести ведомственную проверку. Как стало известно порталу Om1.ru, результаты проверки стали для министра и его заместителя Александра Матненко неблагоприятными, в итоге, не дожидаясь жестких решений со стороны главы региона, Александр Винокуров принес заявление на увольнение.