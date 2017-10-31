Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США готовит прорыв на газовом рынке ЕС - СМИ
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12100 лет Октябрьской революции
14:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Преступление превращается в проступок

Верховный суд предлагает резко смягчить уголовное законодательство.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховный суд (ВС) подготовил законопроект, предлагающий несколько десятков видов преступлений, предусмотренных УК РФ, перевести в статус уголовного проступка. Речь идет о деяниях, за которые сейчас не предусматривается лишение свободы.

В случае принятия закона о проступке на совершивших противоправные действия в виде наказания могут быть, в частности, наложены обязанность возместить ущерб или судебный штраф.

Идея упростить разбирательство с наименее серьезными нарушениями закона, которые сейчас относятся к категории уголовных преступлений небольшой тяжести, высказывается уже давно. Руководство Верховного суда РФ решило добиться ее реализации путем принятия соответствующего закона. На сегодняшнем пленуме ВС были обнародованы положения разработанного в ведомстве законопроекта.

Необходимость введения отдельного вида противоправного действия — уголовного проступка, говорится в документе, мотивирована тем, что к преступлениям небольшой тяжести сегодня относятся те деяния, за которые лишение свободы не предусмотрено вовсе, и те, что караются заключением на срок до трех лет.

Однако правовые последствия, в частности, действие срока снятия судимости, в обоих случаях одни и те же.
Читайте также
Верховный суд вошел во все процессы

Такая ситуация, отмечают авторы законопроекта, «не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания». Кроме того, говорится в документе, нынешнее правовое уравнивание таких деяний не учитывает различий в степени их общественной опасности.

«В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тыс. человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», — указывает суд.

Для совершивших уголовные проступки авторами законопроекта предусматриваются такие виды наказаний, как обязательное возмещение ущерба, судебный штраф и конфискация имущества.

Что касается несовершеннолетних, то наказание может и вовсе ограничиться принудительными мерами воспитательного характера. В частности, для них законом предусмотрены надзор со стороны госорганов, обязанность загладить причиненный вред, а также ограничение досуга и установление особых требований к поведению на срок от одного месяца до одного года.

Александр Александров

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Как прошла Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь