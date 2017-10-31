Преступление превращается в проступок

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Верховный суд (ВС) подготовил законопроект, предлагающий несколько десятков видов преступлений, предусмотренных УК РФ, перевести в статус уголовного проступка. Речь идет о деяниях, за которые сейчас не предусматривается лишение свободы.

В случае принятия закона о проступке на совершивших противоправные действия в виде наказания могут быть, в частности, наложены обязанность возместить ущерб или судебный штраф.

Идея упростить разбирательство с наименее серьезными нарушениями закона, которые сейчас относятся к категории уголовных преступлений небольшой тяжести, высказывается уже давно. Руководство Верховного суда РФ решило добиться ее реализации путем принятия соответствующего закона. На сегодняшнем пленуме ВС были обнародованы положения разработанного в ведомстве законопроекта.

Необходимость введения отдельного вида противоправного действия — уголовного проступка, говорится в документе, мотивирована тем, что к преступлениям небольшой тяжести сегодня относятся те деяния, за которые лишение свободы не предусмотрено вовсе, и те, что караются заключением на срок до трех лет.

Однако правовые последствия, в частности, действие срока снятия судимости, в обоих случаях одни и те же.

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Такая ситуация, отмечают авторы законопроекта, «не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания». Кроме того, говорится в документе, нынешнее правовое уравнивание таких деяний не учитывает различий в степени их общественной опасности.

«В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тыс. человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», — указывает суд.

Для совершивших уголовные проступки авторами законопроекта предусматриваются такие виды наказаний, как обязательное возмещение ущерба, судебный штраф и конфискация имущества.

Что касается несовершеннолетних, то наказание может и вовсе ограничиться принудительными мерами воспитательного характера. В частности, для них законом предусмотрены надзор со стороны госорганов, обязанность загладить причиненный вред, а также ограничение досуга и установление особых требований к поведению на срок от одного месяца до одного года.