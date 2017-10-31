Свердловская коллегия адвокатов с 1 ноября объявляет забастовку

По его словам, настоящей забастовкой это назвать нельзя, юристы будут работать, но только не на следственных действиях по назначению.

Таким образом коллегия намеревается добиться выплаты крупной задолженности от ГУ МВД и управления судебного департамента в суммарном размере 21,8 млн рублей.