Свердловская коллегия адвокатов с 1 ноября объявляет забастовку
С 1 ноября защитники Свердловской областной коллегии адвокатов прекратят работу по назначению, рассказал агентству ЕАН
С 1 ноября защитники Свердловской областной коллегии адвокатов прекратят работу по назначению, рассказал агентству ЕАН
По его словам, настоящей забастовкой это назвать нельзя, юристы будут работать, но только не на следственных действиях по назначению.
Таким образом коллегия намеревается добиться выплаты крупной задолженности от ГУ МВД и управления судебного департамента в суммарном размере 21,8 млн рублей.
Адвокаты получили рекомендации не выполнять заявки на следственные действия и не выходить в на заседания в суды по назначению. Это будет продолжаться до полного погашения задолженности.