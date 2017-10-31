Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Матиос о небоевых потерях в армии Украины: "Скажу страшные вещи"
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
СМИ: Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
13:11 (мск), источник: Sputnik.md

КС высказал свое мнение по государственному языку Молдовы

Теперь дело за парламентом Молдовы: Конституционный суд высказался по проекту об изменении названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента республики о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

Читайте также
Парламент примет декларацию о школах с преподаванием на румынском языке в Украине

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский». Подписи под данной инициативой поставили 35 депутатов из 101 местного парламента.

«Инициатива по изменению конституции представлена в законном порядке. Законопроект об изменении Конституции по интерпретации статьи 13 (“Государственный язык, функционирование других языков” — ред.) не нарушает лимиты для пересмотра Конституции», — заявил во вторник глава КС Тудор Панцыру.

После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ветер усиливается: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 ноября
Елки раздора: где в Кишиневе будут праздновать Рождество и Новый год
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь