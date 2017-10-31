КС высказал свое мнение по государственному языку Молдовы
Теперь дело за парламентом Молдовы: Конституционный суд высказался по проекту об изменении названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».
Теперь дело за парламентом Молдовы: Конституционный суд высказался по проекту об изменении названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».
КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента республики о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».
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«Инициатива по изменению конституции представлена в законном порядке. Законопроект об изменении Конституции по интерпретации статьи 13 (“Государственный язык, функционирование других языков” — ред.) не нарушает лимиты для пересмотра Конституции», — заявил во вторник глава КС Тудор Панцыру.
После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».