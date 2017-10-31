КС высказал свое мнение по государственному языку Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента республики о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

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Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский». Подписи под данной инициативой поставили 35 депутатов из 101 местного парламента.

«Инициатива по изменению конституции представлена в законном порядке. Законопроект об изменении Конституции по интерпретации статьи 13 (“Государственный язык, функционирование других языков” — ред.) не нарушает лимиты для пересмотра Конституции», — заявил во вторник глава КС Тудор Панцыру.