Экс-кандидат в губернаторы вернулся в крайизбирком

По данным «Ъ», это произошло 19 октября. «Полномочия господина Степанова были приостановлены в связи с его участием в губернаторских выборах. Теперь, когда отчет сдан и кампания официально завершена, он продолжит деятельность в качестве члена комиссии», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе крайизбиркома.



Считается, что Андрей Степанов участвовал в выборах в качестве технического кандидата врио главы региона Максима Решетникова. По результатам голосования он занял последнее место, набрав 1,58% голосов избирателей.