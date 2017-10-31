Экс-кандидат в губернаторы вернулся в крайизбирком
Член крайизбиркома Андрей Степанов, участвовавший в выборах губернатора Пермского края от партии «Патриоты России», восстановил свои полномочия в комиссии.
Член крайизбиркома Андрей Степанов, участвовавший в выборах губернатора Пермского края от партии «Патриоты России», восстановил свои полномочия в комиссии.
По данным «Ъ», это произошло 19 октября. «Полномочия господина Степанова были приостановлены в связи с его участием в губернаторских выборах. Теперь, когда отчет сдан и кампания официально завершена, он продолжит деятельность в качестве члена комиссии», — прокомментировали ситуацию в
Считается, что Андрей Степанов участвовал в выборах в качестве технического кандидата врио главы региона Максима Решетникова. По результатам голосования он занял последнее место, набрав 1,58% голосов избирателей.