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15:42 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов рассказал о приоритетных сферах в бюджете Крыма-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. В проекте закона «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» приоритетными направлениями сохранены образование, здравоохранение и социальная сфера.

Источник: РИА "Новости"

Об этом, комментируя одобренный во вторник крымским правительством документ, заявил глава РК Сергей Аксенов.

«В приоритете, как всегда, образование, здравоохранение, социальная сфера — три основных направления, на которые нужно выделять большее количество средств. ЖКХ требует модернизации, дорожное строительство, в том числе ремонт и содержание дорог», — отметил он.

Уточняя, что документ еще будет дорабатываться, глава Республики подчеркнул, что члены Совета министров проработают администрирование и собираемость налогов, поищут внутренние резервы.

«В любом случае необходимо рассмотреть вопрос оптимизации ГУПов, МУПов, учреждений здравоохранения, образования. При этом оптимизация не говорит о сокращении младшего, среднего персонала или врачей. Речь идет об управленческих аппаратах»
Аксенов

В проекте закона отмечается, что из запланированных на 2018 год 167,9 млрд рублей доходов бюджета больше всего денег направят на развитие национальной экономики (45,4%), образование (16,8%), социальную политику (13,3%), ЖКХ (9,4%) и здравоохранение (6,8%).

Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, во вторник Совет министров РК одобрил проект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Представляя документ, министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что проект бюджета «во многом новационный» и впервые сформирован на трехлетний период. Глава Минфина отметила, что в следующем году планируется реализация региональной бюджетной политики, направленной на снижение зависимости от внешних факторов, дальнейшую стабилизацию внутренних экономических показателей, внедрение новых стандартов качества жизни в социально значимых для населения сферах, реализацию мероприятий инновационного развития, модернизацию отраслей реального сектора экономики, а также сбалансированного регионального развития.

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