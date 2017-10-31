Аксенов рассказал о приоритетных сферах в бюджете Крыма-2018

Источник: РИА "Новости"

Об этом, комментируя одобренный во вторник крымским правительством документ, заявил глава РК Сергей Аксенов.

«В приоритете, как всегда, образование, здравоохранение, социальная сфера — три основных направления, на которые нужно выделять большее количество средств. ЖКХ требует модернизации, дорожное строительство, в том числе ремонт и содержание дорог», — отметил он.

Уточняя, что документ еще будет дорабатываться, глава Республики подчеркнул, что члены Совета министров проработают администрирование и собираемость налогов, поищут внутренние резервы.

«В любом случае необходимо рассмотреть вопрос оптимизации ГУПов, МУПов, учреждений здравоохранения, образования. При этом оптимизация не говорит о сокращении младшего, среднего персонала или врачей. Речь идет об управленческих аппаратах» Аксенов

В проекте закона отмечается, что из запланированных на 2018 год 167,9 млрд рублей доходов бюджета больше всего денег направят на развитие национальной экономики (45,4%), образование (16,8%), социальную политику (13,3%), ЖКХ (9,4%) и здравоохранение (6,8%).