Дума Самары приняла отставку главы города Олега Фурсова
Самарская городская дума приняла отставку главы города Олега Фурсова, сообщила на заседании председатель думы Галина Андриянова.
Самарская городская дума приняла отставку главы города Олега Фурсова, сообщила на заседании председатель думы Галина Андриянова.
Андриянова отметила, что письмо от Фурсова о досрочном прекращении его полномочий поступило в гордуму 26 октября.
«Отставка принята большинством голосов, один воздержался», — заявила Андриянова. Председатель думы добавила, что нового главу Самары выберет конкурсная комиссия из 20 человек. Дата избрания мэра не была названа.
И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в минувший четверг заявил, что Фурсов покидает пост и с 1 ноября переходит на должность регионального министра труда и занятости населения, которую он занимал ранее. Позже сам Фурсов сообщил, что пока продолжает работать в нынешней должности, а о дальнейших изменениях будет официально объявлено позже.
Фурсов вступил в должность в октябре 2015 года. Он был избран на этот пост городской думой сроком на пять лет. Ранее он был главой администрации Самары. С 2012 по 2014 год занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.
Прямые выборы мэра Самары отменили по решению губернской думы в сентябре 2014 года. Последним избранным мэром города был Дмитрий Азаров, который сейчас является и.о. губернатора региона.