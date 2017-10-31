Дума Самары приняла отставку главы города Олега Фурсова

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Андриянова отметила, что письмо от Фурсова о досрочном прекращении его полномочий поступило в гордуму 26 октября.

«Отставка принята большинством голосов, один воздержался», — заявила Андриянова. Председатель думы добавила, что нового главу Самары выберет конкурсная комиссия из 20 человек. Дата избрания мэра не была названа.

И.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в минувший четверг заявил, что Фурсов покидает пост и с 1 ноября переходит на должность регионального министра труда и занятости населения, которую он занимал ранее. Позже сам Фурсов сообщил, что пока продолжает работать в нынешней должности, а о дальнейших изменениях будет официально объявлено позже.

Фурсов вступил в должность в октябре 2015 года. Он был избран на этот пост городской думой сроком на пять лет. Ранее он был главой администрации Самары. С 2012 по 2014 год занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона.