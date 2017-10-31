Гордума утвердила Владимира Василенко на должность врио главы Самары

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Председатель городской думы Галина Андриянова, доложила, что 26 октября поступило письменное заявление от главы города Олега Фурсова о досрочном прекращении своих полномочий с 31 октября. Решение связано с тем, что Олегу Фурсову предложено возглавить министерство труда, занятости и миграционной политики.

В ходе заседания депутаты большинством голосов поддержали решение Олега Фурсова.

В соответствии с уставом города в случае досрочного прекращения полномочий главы города, его обязанности исполняет должностное лицо из мэрии. При этом кандидатуру врио главы города также утверждает депутатский корпус.

На заседании было предложено возложить временное исполнение полномочий на Владимира Василенко, который ранее являлся первым заместителем главы. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. К своим обязанностям он приступает с 1 ноября, и будет их исполнять до вступления в должность нового градоначальника.

Напомним, что по уставу города новый глава Самары будет назначен специально созданной конкурсной комиссией, в которую войдут 20 человек. 10 членов комиссии назначает глава области, остальных представит городская дума.

«Как только будут определены члены комиссии с обеих сторон, определятся и сроки проведения конкурса», — пояснила Галина Андриянова.

Со своей стороны Олег Фурсов поблагодарил депутатский корпус за совместную и плодотворную работу.