Акишев доложил Назарбаеву о состоянии валютного и финансового рынка
Глава Нацбанка сообщил о сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
Глава Нацбанка сообщил о сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального Банка Данияром Акишевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе встречи Главе государства была представлена информация о текущем состоянии валютного и финансового рынка страны. Председатель Национального Банка доложил Президенту Казахстана о сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету Данияра Акишева уровень инфляции за 9 месяцев текущего года составил 4,2%, золотовалютные резервы Национального Банка за данный период выросли на 10,2%.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.