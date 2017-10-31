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13:25 (мск), источник: Zakon.kz

Акишев доложил Назарбаеву о состоянии валютного и финансового рынка

Глава Нацбанка сообщил о сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.

Источник: Zakon.kz

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального Банка Данияром Акишевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о текущем состоянии валютного и финансового рынка страны. Председатель Национального Банка доложил Президенту Казахстана о сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету Данияра Акишева уровень инфляции за 9 месяцев текущего года составил 4,2%, золотовалютные резервы Национального Банка за данный период выросли на 10,2%.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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