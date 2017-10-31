Акишев доложил Назарбаеву о состоянии валютного и финансового рынка

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о текущем состоянии валютного и финансового рынка страны. Председатель Национального Банка доложил Президенту Казахстана о сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету Данияра Акишева уровень инфляции за 9 месяцев текущего года составил 4,2%, золотовалютные резервы Национального Банка за данный период выросли на 10,2%.