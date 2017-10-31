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14:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко вручил жителям Иркутской области государственные награды РФ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил государственные награды 17-ти жителям региона. Кроме того, глава наградил почетных граждан знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области» сегодня, 31 октября. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Источник: РИА "Новости"

«По традиции, накануне государственного праздника Дня народного единства, выполняя поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина, от его имени, я вручаю высокие государственные награды замечательным, талантливым и трудолюбивым людям. Высоких наград удостоены представители промышленных гигантов: иркутского авиазавода, золотодобывающих и угольных предприятий. Это локомотивы экономики региона, с которыми мы связываем перспективы дальнейшего промышленного роста», — выступил с поздравительным словом Сергей Левченко.

Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны награжден начальник цеха Иркутского авиационного завода — филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» Евгений Шевченко.

За большой вклад в развитие угольной промышленности награжден слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Эдуард Василевский.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен первый заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам — технический директор золотодобывающей компании «Лензолото» Сергей Тютрин.

За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено начальнику литейного цеха общества с ограниченной ответственностью «Ленское ремонтное электромеханическое предприятие» Владимиру Максимову.

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей лечебно-диагностическим центром для новорожденных и детей раннего возраста Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Татьяне Павловой. Татьяна Ивановна — врач-неонатолог высшей квалификационной категории, лечит и выхаживает глубоко недоношенных детей, в том числе и детей с экстремально низкой массой тела при рождении. Под ее руководством защищена одна кандидатская диссертация, подготовлены 27 врачей-неонатологов для лечебно-профилактических учреждений Иркутской области.

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главе крестьянского (фермерского) хозяйства Александру Копытову, а также старшему ветеринарному врачу сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» Игорю Украинцу.

За большой вклад в развитие образования, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю физики Новонукутской средней общеобразовательной школы Наталье Грачевой. В 2016 году команда ее класса стала победителем в муниципальном и региональном этапах всероссийских соревнований «Президентские состязания».

За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» присвоено ведущему научному сотруднику Института географии имени В. Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук Татьяне Калихман.

Распоряжением президента РФ за большие заслуги в развитии отечественной культуры, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность объявлена благодарность директору Иркутского филиала акционерного общества «Издательский Дом «Комсомольская правда» Станиславу Гольдфарбу. Он имеет более 40 монографий, учебных пособий, книги по краеведению, а также большое количество научных, научно-методических, публицистических, краеведческих эссе, статей в сборниках, журналах, газетах.

Указом губернатора Иркутской области за деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста благосостояния ее населения, знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» награжден генеральный директор Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов Владимир Дементьев.

За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, награждены знаком общественного поощрения «80 лет Иркутской области» почетные граждане Иркутской области: Борис Говорин, Евгений Григорьев, Гелий Жеребцов, Геннадий Комаров, Андрей Щуко, а также удостоенная знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» Галина Ильина.

«За достигнутые успехи региональных наград и почетных знаков в честь 80-летия Иркутской области удостоены лучшие люди Приангарья. Все вы, многие годы добросовестно и ответственно работали, отдавали свои силы, знания и опыт. Дорогие друзья, мы гордимся вами!», — отметил Сергей Левченко.

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