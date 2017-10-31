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13:38 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Россия планирует ослабить визовый режим для китайских туристов

Правительство рассматривает возможность расширить практику безвизового въезда туристов из Китая, поток которых значительно вырос в последние годы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями, сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сейчас граждане КНР могут въехать в Россию без визы в составе туристических групп от пяти человек на срок до двух недель. В правительстве обсуждают уменьшение групп до трёх человек и продление срока пребывания в России до трёх недель.

Поиск оптимальной формы сотрудничества в этом направлении продолжается, сказал Медведев, добавив, что ослабление режима предусмотрено только «для китайских туристов и ни для кого другого».

В прошлом году Россию посетили 1,2 млн граждан Китая. Приморский край — один из наиболее востребованных регионов России среди туристов из КНР. По этому показателю он уступает только Москве.

С 1 августа на Дальнем Востоке действует упрощённый визовый режим. Туристы могут въехать во Владивосток, подав заявку за 4 дня до визита, и получить электронную визу прямо на границе. С начала 2018 года по электронной визе можно будет попасть на Камчатку и Сахалин.

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