Россия планирует ослабить визовый режим для китайских туристов

Сейчас граждане КНР могут въехать в Россию без визы в составе туристических групп от пяти человек на срок до двух недель. В правительстве обсуждают уменьшение групп до трёх человек и продление срока пребывания в России до трёх недель.

Поиск оптимальной формы сотрудничества в этом направлении продолжается, сказал Медведев, добавив, что ослабление режима предусмотрено только «для китайских туристов и ни для кого другого».



В прошлом году Россию посетили 1,2 млн граждан Китая. Приморский край — один из наиболее востребованных регионов России среди туристов из КНР. По этому показателю он уступает только Москве.



С 1 августа на Дальнем Востоке действует упрощённый визовый режим. Туристы могут въехать во Владивосток, подав заявку за 4 дня до визита, и получить электронную визу прямо на границе. С начала 2018 года по электронной визе можно будет попасть на Камчатку и Сахалин.