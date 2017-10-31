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13:47 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: в споре о языке точку должен поставить народ Молдовы

Языковой вопрос: в ответ на решение Конституционного суда президент Молодовы Игорь Додон предложил организовать референдум и спросить граждан республики, какое название языка они предпочитают — румынский или молдавский.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка республики.

Он напомнил, что и в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык в качестве исторического языка молдавского народа. По его словам, «название “молдавский язык” используется веками на территории страны, являясь основополагающим элементом идентичности и культурной матрицы молдаван».

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«Подавляющее большинство коренного населения Молдовы считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают — румынский или молдавский», — отметил Додон.

Он констатировал, что «некоторые политики правого фланга, равно как и часть судей Конституционного суда, ведут себя как проплачиваемые из-за границы наемники, которые преследуют цель привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности».

По словам Додона, действия и заявления членов Конституционного суда (КС) пройдут тщательный правовой анализ сразу же после смены власти после парламентских выборов.

Во вторник КС дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. После этого проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов в 101-местном парламенте.

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 Додон: в споре о языке точку должен поставить народ Молдовы
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