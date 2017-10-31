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13:42 (мск), источник: Tengrinews

Прокуроры по делу Бишимбаева внесли изменения в обвинительный акт

В Астане состоялось предварительное судебное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева и других фигурантов дела, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе слушаний государственные обвинители заявили о том, что ими составлен новый обвинительный акт.

Источник: Tengrinews

«Согласно требований статьи 298 УПК РК, стороной обвинения в настоящее время, с учетом роли каждого фигуранта дела, был составлен новый обвинительный акт. В соответствие с требованием статьи 321 части 3 УПК РК, если в ходе предварительного слушания прокурор меняет обвинение — представляет новую формулировку в письменном виде. Новая формулировка будет представлена в письменном виде чуть позже» , — обратилась к суду государственный обвинитель Сауле Сыдыкова.

В ходе предварительных слушаний адвокаты озвучили ряд ходатайств. Суд, выслушав все обращения защитников подсудимых, удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Предварительные слушания продлятся 1 ноября. Дата главного судебного разбирательства пока не назначена.

Отметим, на скамье подсудимых 23 человека, в том числе Куандык Бишимбаев. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьями 366 части 4 — «Получение взятки», 189 части 4, пункта 2 — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК. Адвокат Куандыка Бишимбаева — Салимжан Мусин заявил в суде о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного. Защита Бишимбаева считает, что все обвинения необоснованны.

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