Прокуроры по делу Бишимбаева внесли изменения в обвинительный акт

Источник: Tengrinews

«Согласно требований статьи 298 УПК РК, стороной обвинения в настоящее время, с учетом роли каждого фигуранта дела, был составлен новый обвинительный акт. В соответствие с требованием статьи 321 части 3 УПК РК, если в ходе предварительного слушания прокурор меняет обвинение — представляет новую формулировку в письменном виде. Новая формулировка будет представлена в письменном виде чуть позже» , — обратилась к суду государственный обвинитель Сауле Сыдыкова.

В ходе предварительных слушаний адвокаты озвучили ряд ходатайств. Суд, выслушав все обращения защитников подсудимых, удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Предварительные слушания продлятся 1 ноября. Дата главного судебного разбирательства пока не назначена.