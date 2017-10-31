Назарбаев ратифицировал нью-йоркский договор о торговле оружием
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Договора о торговле оружием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Договора о торговле оружием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о торговле оружием», — говорится в сообщении.
Отметим, Договор о торговле оружием был заключен в