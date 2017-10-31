Назарбаев ратифицировал нью-йоркский договор о торговле оружием

Отметим, Договор о торговле оружием был заключен в Нью-Йорке 2 апреля 2013 года. По данным казахстанский СМИ, Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетно-пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения. В соответствии с Договором каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, а также назначает национальный контактный центр для обмена информацией.