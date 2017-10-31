Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Политтехнолог Собчак рассказал о причине ухода из ее штаба
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США готовит прорыв на газовом рынке ЕС - СМИ
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Какой была Аляска, когда ее продавали
13:49 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев ратифицировал нью-йоркский договор о торговле оружием

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Договора о торговле оружием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о торговле оружием», — говорится в сообщении.

Отметим, Договор о торговле оружием был заключен в Нью-Йорке 2 апреля 2013 года. По данным казахстанский СМИ, Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетно-пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения. В соответствии с Договором каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, а также назначает национальный контактный центр для обмена информацией.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Аким Актау покинул пост
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
ВС предлагает резко смягчить уголовное законодательство
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь